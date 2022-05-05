Парад Победы в Москве будет транслироваться с сурдопереводом на ОТР

Общественное телевидение России будет вести прямую трансляцию Парада Победы с Красной Площади. Его можно будет посмотреть с сурдопереводом 9 мая с 10 утра по московскому времени.

Как сообщило Минобороны РФ, в этом году в Параде примут участие 11 000 военных, 131 единица вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Для съемки будет задействовано самое современное съемочное оборудование, в том числе специальные краны и квадрокоптеры. Видеокамеры расставят на площади, а также в Александровском саду у Могилы Неизвестного солдата.