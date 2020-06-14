Парад Победы в Екатеринбурге может пройти без ветеранов из-за коронавируса

Ветеранов могут не пустить на парад Победы в Екатеринбурге ради их безопасности. Ситуация с коронавирусом в Свердловской области пока тяжелая.

«В Свердловской области в последнее время мы фиксируем больше 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Для пожилых людей по-прежнему действует режим самоизоляции», — написал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он заявил, что в сложившейся ситуации его позиция однозначна: ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно. Про парад Победы пока до конца еще не ясно, однако здоровье людей — важнее всего, пишет Ura.ru.

Всего в регионе выявили 9071 случай COVID-19. От болезни в Свердловской области умерли 50 человек.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне решили перенести из-за пандемии коронавируса. Праздничное мероприятие состоится 24 июня. В Москву уже перебросили около 600 единиц военной техники. К параду все готово. Военные провели все необходимые репетиции.