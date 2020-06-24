Парад Победы сняли из космоса

Роскосмос опубликовал в Сети фото Красной площади в Москве во время парада Победы. Снимок сделал спутник с орбиты Земли.

На кадрах видны колонны марширующих возле Кремля военных. Попала в объектив и часть строя, которая к Красной площади только подходит. Выложил Роскосмос и фотографии парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Туле и Новосибирске.

По данным госкорпорации, фото сделал российский спутник «Ресурс-П». Основная задача этого космического аппарата — дистанционное зондирование Земли.

Парад Победы прошел в Москве 24 июня из-за пандемии коронавируса. Российское руководство решило перенести праздничное мероприятие с 9 мая на полтора месяца, чтобы не допустить распространения 2019-nCoV.

В параде приняли участие лидеры нескольких стран. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прилетел в Москву, но на Красную площадь и в Кремль не попал. У двух сопровождающих его лиц выявили COVID-19.