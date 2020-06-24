Парад Победы прошел в Севастополе

Принимал парад командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. И. о. губернатора Михаил Развожаев сказал, что «Севастополь — город-герой, где каждая пядь хранит воспоминания о событиях Великой Отечественной, о воинах, отстаивавших нашу свободу»

«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны, кто погиб в жестоких боях на фронте, кто умер от голода и холода, кто был замучен в концлагерях, в плену, в оккупации», — добавил Осипов.