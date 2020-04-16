Парад Победы отложили в России

Парад Победы в Москве перенесли. Такое решение власти приняли в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране из-за распространения коронавируса. Об этом 16 апреля объявил Владимир Путин во время встречи с членами Совета безопасности.

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая», — сказал президент России.

Он поручил министру обороны и руководителям силовых ведомств изменить график. Подготовку к параду на Красной площади и военные парады в регионах должны перенести. Путин добавил, что Парад и акция «Бессмертный полк» обязательно пройдут в этом году, но дату не назвал.

Ранее сообщество ветеранов России направило письмо главе государства. В нем ветераны попросили президента перенести Парад Победы с 9 мая на другую дату.

«Когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — сказано в документе.

Празднование парада может вылиться в новые случаи заражений. Особенно критично это для ветеранов, ведь они находятся в группе риска.

Для сохранения жизни ветеранам праздник стоит перенести, считает член Совета Федерации Франц Клинцевич. Он отметил, что сейчас все понимают, какая ситуация сложилась в мире и в России.

Сенатор подчеркнул, что праздник нужно провести тогда, когда каждый гость сможет присутствовать на параде и не бояться за свое здоровье.