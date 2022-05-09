Парад Победы начался на Красной площади. Прямая трансляция

В Москве начался торжественный парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. По Красной площади пройдут 33 пеших расчета, проедет более 130 машин военной техники, а в небе зрители увидят 77 самолетов и вертолетов, многие из которых уникальны.

Парадом по Красной площади пройдут 11 тысяч военнослужащих всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, колонны силовых ведомств и Всероссийского казачьего общества, участники Всероссийского юнармейского движения.

Во главе 131 военной машины выступит легендарный танк Т-34-85. За ним проследуют современные российские танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, оперативно-тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и другая техника.

Над головами участников парада пролетят самый большой в мире транспортный вертолет Ми-26, неуязвимый для ядерных ударов самолет «Судного дня» Ил-80, уникальные истребители пятого поколения Су-57. Восемь МиГ-29СМТ в полете выстроятся в букву Z в поддержку участников спецоперации, пилотажные группы покажут «кубинский бриллиант» и окрасят небо в цвета флага России.

После парада на Красной площади в 15:00 начнется шествие «Бессмертного полка».