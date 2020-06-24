Парад Победы и конкурс чтецов прошли в Омске
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и праздничный концерт провели в Омске. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на директора регионального центра культуры «Сибиряк» Наталью Лев.
Она уточнила, что «областная библиотека детства и юношества провела конкурс для юных чтецов, а сотрудники нашего коллектива подготовили концерт, где исполнялись песни военных лет».
«Чувствовалось воодушевление. Кроме того, мы сейчас постепенно выходим из режима ограничений из-за коронавируса, потому было видно, что люди очень соскучились по живому общению и культурным мероприятиям», — заключила женщина.