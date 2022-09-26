Парад исторических кораблей провели в Петербурге | 360°

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Парад исторических кораблей провели в Петербурге

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Парад исторических судов прошел в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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Мероприятие было приурочено к Всероссийскому дню туризма. Ради шоу развели Благовещенский и Дворцовый мосты. Посетители увидели, в частности, такие суда как бриг «Триумф», шхуны «Леди Эл» и «Надежда», написал «Патрульный Петербурга».

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