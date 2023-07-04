Общество 04 июля 2023, 15:46 Пара в Новосибирске проснулась с проникнувшей в их квартиру нетрезвой незнакомкой Нетрезвая девушка в Новосибирске вошла в чужую квартиру и легла спать с хозяевами Соцсети

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Босая девушка в Новосибирске проникла в чужую квартиру и легла спать вместе с хозяевами. Об этом сообщила группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Хозяйка квартиры рассказала, что вместе со спутником забыла закрыть на ночь входную дверь.

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«В три ночи в квартиру проникла девушка, сходила в туалет и легла к нам в кровать спать. Я сначала думала, что это сон, не поняла, что происходит. Представьте ситуацию: вы спите, а к вам в кровать лезет посторонняя», — отметила она.

В ходе общения с незваной гостьей хозяева выяснили, что ее зовут Лера.

«Она была без обуви, в шортах и майке. Потом полчаса просила вернуть ей вещи и выламывала дверь, когда ее выгнали из квартиры», — добавила хозяйка квартиры.

Девушка впоследствии связалась с редакцией паблика и объяснила, что перепутала квартиры в бессознательном состоянии из-за сильного алкогольного опьянения.