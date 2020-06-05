Пара с Камчатки четыре дня морила двух маленьких детей голодом

На Камчатке четырехмесячные мальчик и девочка на четыре дня остались голодными. Родители попросту забыли о них, уйдя в запой. Против пары возбудили уголовное дело.

Муж и жена из Вилючинска начали пьянствовать еще в конце мая, уточнили в пресс-службе СК РФ по Камчатскому краю. Дома вместе с ними были новорожденные дети: им едва исполнилось по четыре месяца.

Вплоть до 4 июня о малышах никто не вспоминал: их не кормили и не купали. В итоге маленькие брат с сестрой попали в Вилючинскую городскую больницу в тяжелом состоянии.

«Возбуждено уголовное дело в отношении супружеской пары: женщины 1997 года рождения и мужчины 1985 года рождения», — добавили в СК.

Их подозревают в неисполнении родительских обязанностей и оставлении детей в опасности. Мужчине и женщине скоро изберут меру пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Еще одна жительница Вилючинска убила своих детей. 27-летняя Екатерина привязала их к себе и зашла в бухту Крашенинникова на Камчатке. Ее приговорили к 15 годам колонии.