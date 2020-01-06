Пара киевских подростков сбежала в Одессу, изменив внешность

Школьники пропали перед новогодними праздниками, «прихватив крупную сумму денег» из дома. С заявлением в полицию обратились их родители. Стало известно, что влюбленные уехали в Одессу.

Чтобы их не узнали, несовершеннолетние «изменили одежду, прически и покрасили волосы». В дальнейшем они планировали жить вместе.

«А когда деньги, которые они забрали из дома, закончились — устроились на неофициальную работу в сети интернет», — уточнили в полиции.

Подростков вернули в Киев и передали родственникам.

На днях стало известно, что Минюст России готовит законопроект, которым предлагается установить возраст вступления в брак для несовершеннолетних, а также основания для заключения такого союза. Сейчас Семейный кодекс допускает заключение брака с 16 лет, в некоторых регионах — с 14.