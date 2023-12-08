Общество 08 декабря 2023, 14:23 Пар-мастер Харитонова посоветовала не употреблять алкоголь в бане

Читать 360tv в

Стереотип о том, что в баню обязательно нужно взять с собой алкоголь, является заблуждением. В парной спиртное будет лишним, сообщила пар-мастер Полина Харитонова в беседе с «Тульской службой новостей».

По ее словам, баню следует посещать на голодный желудок, из еды допустимо взять с собой только легкую пищу. В промежутках между парением необходимо обязательно пить минеральную воду или чай.

Реклама

Харитонова отметила, также с собой в баню стоит взять веники, свечи, благовония, веер и скраб для тела. Предварительно веники лучше запаривать в прохладной воде несколько часов, так они станут душистее и не потеряют полезных свойств.