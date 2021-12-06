Папа римский заявил о подготовке встречи с патриархом Кириллом

Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска сейчас обсуждается. Она может пройти в ближайшее время. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Католической церкви.

Папа римский отметил, что ждет на следующей неделе главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона. С ним он хочет обсудить будущую встречу.

«Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», — подчеркнул Франциск.

Он отметил, что духовные лидеры должны работать вместе на благо матери-Церкви и единства верующих.

Первая встреча предстоятелей православной и католической церквей после раскола 1054 года прошла в феврале 2016 года в Гаване. Тогда лидеры подписали совместную декларацию о взаимном уважении и сотрудничестве.

Налаживание отношений позволило в 2017 году перенести часть мощей святого Николая в Россию из итальянского города Бари.

Митрополит Иларион на официальном сайте Московского патриархата сообщил, что он намерен посетить Ватикан во второй половине декабря. Одной из тем его переговоров с папой римским Франциском станет возможная встреча с патриархом Кириллом.

«Ни место, ни дата этой встречи пока не определены», — отметил Иларион и добавил, что визит понтифика в Москву также не обсуждался.