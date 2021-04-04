Папа Римский призвал в Пасху к миру в Сирии и на Украине

Папа Римский Франциск призвал в Пасху к прекращению гонки вооружений и примирению в Сирии и на Украине. Понтифик озвучил мысли в традиционном пасхальном обращении «Граду и миру», которое второй год подряд он произнес не с балкона собора Святого Петра, а из него.

«Слишком много насилия сохраняется в мире! Господи, ты — наш мир, помоги победить менталитет войны. Позволь тем, кто стал пленниками этих конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, вернуться живыми и здоровыми и к своим семьям», — заявил понтифик.

Он призвал остановить новую гонку вооружений, вернуть мир в «измученную» Сирию, где миллионы людей «живут в негуманных условиях». Он вспомнил и другие зоны конфликтов: на Ближнем Востоке, в Йемене, Ливии, а также Мьянме, где борются за демократию.

Папа Римский также назвал Воскресение Христа надеждой на успокоение пострадавших от пандемии коронавируса.

«Воскресение Христа — это надежда для всех, кто страдает от пандемии, для больных и тех, кто потерял близких», — сказал папа римский.

По его словам, Пасха — надежда для всех молодых людей, кто уже долгое время не посещает учебные заведения и не встречается с друзьями. А в юные годы особенно важно реальное общение с людьми, а не виртуальное.

«Воскресение Христова — это не мираж, это не мановение волшебной палочки, не указание выхода из тяжелого положения, в котором мы все находимся», — добавил понтифик.

Верующим не разрешили собраться на площади из-за действующих коронавирусных ограничений. В пасхальной службе участвовали около 200 человек. Папское обращение показали в прямом эфире по телевидению и на многочисленных интернет-платформах в стриминге.