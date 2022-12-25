Общество 25 декабря 2022, 16:12 Папа римский призвал не использовать продовольствие как оружие Папа римский Франциск призвал не использовать продовольствие в качестве оружия РИА «Новости»

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Папа римский Франциск призвал мир отказаться от использования продовольствия как оружия, предоставив всему населению равный доступ к нему. Об этом он заявил во время традиционной рождественской проповеди, написал ТАСС.

Ситуация на Украине, по словам Франциска, осложнила ситуацию с доступом к продовольствию, некоторые страны Африки и Афганистан оказались подвержены риску голода.

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«Мы призываем всех, кто несет политическую ответственность, гарантировать, что продовольствие останется лишь мирным инструментом», — сказал понтифик.

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Франциск призвал задуматься о семьях, которые испытывают финансовые трудности во время энергетического кризиса, столкнувшись с нехваткой предметов первой необходимости.

Папа римский также напомнил, что Иисус «открыл путь из закрытого мира, угнетенного войной и мраком, в мир открытый, свободный для жизни в единении и братстве».

«Давайте последуем его примеру. Нам нужно избавиться от тяжестей, которые мешают нам идти за Христом», — заключил понтифик.

Ранее Франциск назвал украинский конфликт мировой войной и предположил, что в ближайшее время он не закончится.