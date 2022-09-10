Папа Римский призвал молиться для избежания ядерной войны | 360°

Общество 10 сентября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

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Viber Папа Римский призвал молиться для избежания ядерной войны Папа Римский Франциск призвал людей молиться для предотвращения ядерной войны РИА «Новости»

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В мире происходит слишком много вооруженных конфликтов, что вызывает беспокойство, заявил Папа Римский Франциск на встрече с участниками планерного заседания Папской академии наук. Понтифик призвал собравшихся молиться Деве Марии, чтобы предотвратить начало ядерной войны, сообщил ТАСС.

«Святой Иоанн Павел II благодарил Бога за то, что воззвал к Деве Марии, чье заступничество избавило мир от ядерной войны. Сегодня мы должны продолжать молиться об этом снова, хотя эта опасность уже давно должна была быть предотвращена», — заявил Франциск.

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Ранее понтифик выразил соболезнования по поводу смерти журналистки Дарьи Дугиной. Он назвал ее «невинной жертвой», что не понравилось украинским властям. МИД страны выразил надежду на то, что Франциск больше не будет произносить слова, «вызывающие разочарование в украинском обществе».

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Позже Папа Римский сообщил о готовности посетить Донбасс через территорию России. В дальнейшем он планирует совершить визит на Украину, чтобы обсудить завершение вооруженного конфликта.

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