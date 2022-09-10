Папа Римский призвал молиться для избежания ядерной войны | 360°

Все новости

Общество

10 сентября 2022, 17:52

Папа Римский призвал молиться для избежания ядерной войны

Спорт

10 сентября 2022, 17:46

Ученица Плющенко фигуристка Шифрина стала спортсменкой Израиля

Реклама

Эксклюзив

10 сентября 2022, 17:31

Фейк: в Удмуртии попытались подкупить избирателей

Знаменитости

10 сентября 2022, 17:25

Певица Боня решила уйти в горы после истории с туристами на Камчатке

Важное

10 сентября 2022, 17:22

Российские войска перебросили от Бакалеи и Изюма в ДНР

Важное

10 сентября 2022, 17:21

Скончался создатель мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев

Знаменитости

10 сентября 2022, 16:58

Раскрыт главный секрет женской красоты от Пугачевой

Деньги

10 сентября 2022, 16:56

Британским фунтам стерлингов проведут ребрендинг после смерти королевы

Подмосковье

10 сентября 2022, 16:54

Жителей Реутова поздравили с Днем города

Общество

10 сентября 2022, 17:52

Папа Римский призвал молиться для избежания ядерной войны

Папа Римский Франциск призвал людей молиться для предотвращения ядерной войны

Читать 360tv в

В мире происходит слишком много вооруженных конфликтов, что вызывает беспокойство, заявил Папа Римский Франциск на встрече с участниками планерного заседания Папской академии наук. Понтифик призвал собравшихся молиться Деве Марии, чтобы предотвратить начало ядерной войны, сообщил ТАСС.

«Святой Иоанн Павел II благодарил Бога за то, что воззвал к Деве Марии, чье заступничество избавило мир от ядерной войны. Сегодня мы должны продолжать молиться об этом снова, хотя эта опасность уже давно должна была быть предотвращена», — заявил Франциск.

Глава Католической церкви подчеркнул, что также молится о вечном покое британской королевы Елизаветы II, сообщило РИА ФАН.

Реклама

Ранее понтифик выразил соболезнования по поводу смерти журналистки Дарьи Дугиной. Он назвал ее «невинной жертвой», что не понравилось украинским властям. МИД страны выразил надежду на то, что Франциск больше не будет произносить слова, «вызывающие разочарование в украинском обществе».

Реклама

Позже Папа Римский сообщил о готовности посетить Донбасс через территорию России. В дальнейшем он планирует совершить визит на Украину, чтобы обсудить завершение вооруженного конфликта.

Ядерное оружие

Войны

Папа римский

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама