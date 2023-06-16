Общество 16 июня 2023, 10:28 Папа римский покинул больницу после операции Rai News 24: Папу римского выписали из больницы после операции на брюшной полости piqsels

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Папу римского Франциска выписали из больницы имени Агостино Джемелли, где он восстанавливался после операции. Выход понтифика из госпиталя транслировал телеканал Rai News 24.

Папа покинул медицинское учреждение 16 июня в 09:44 по московскому времени. По данным Rai News 24, перед возвращением в Ватикан понтифик планировал заехать в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре. Там Франциск собирался вознести молитву.

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Понтифик лег в больницу, поскольку ему потребовалась операция на брюшной полости. Хирургическое вмешательство было плановым. Папа римский перенес протезирование брюшной стенки. После операции Франциска оставили в больнице на несколько дней, чтобы врачи могли наблюдать за его состоянием.