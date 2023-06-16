16 июня 2023, 10:28
Папа римский покинул больницу после операции
Rai News 24: Папу римского выписали из больницы после операции на брюшной полости
Папу римского Франциска выписали из больницы имени Агостино Джемелли, где он восстанавливался после операции. Выход понтифика из госпиталя транслировал телеканал Rai News 24.
Папа покинул медицинское учреждение 16 июня в 09:44 по московскому времени. По данным Rai News 24, перед возвращением в Ватикан понтифик планировал заехать в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре. Там Франциск собирался вознести молитву.
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Понтифик лег в больницу, поскольку ему потребовалась операция на брюшной полости. Хирургическое вмешательство было плановым. Папа римский перенес протезирование брюшной стенки. После операции Франциска оставили в больнице на несколько дней, чтобы врачи могли наблюдать за его состоянием.
Папа римский
Ватикан
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