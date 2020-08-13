Мужчину, обвиняемого в изнасиловании собственной дочери в Бугульме, повторно оправдали. Жена Сергея Кукушкина рассказала «360», что они в прекрасном настроении уже едут к детям.

Жена Сергея Кукушкина рассказала «360», что супруга повторно оправдали и отменили все наказания, так как он долгое время находился под домашним арестом.

Настроение прекрасное, Сергей сейчас рядом. Сейчас едем к детям радоваться, что папа наконец-то дома Анна Милова. жена обвиняемого

Запутанная история длилась с 2019 года. По версии обвиняемого, мужчина менял подгузник полуторагодовалой дочери и случайно повредил половую губу. Отец вызвал скорую, когда увидел, что появилась кровь. Мама ребенка находилась на работе, мужчина позвонил ей и сообщил о случившемся.

После обследования ребенка перевели в другую больницу. Мать осталась с ребенком, а отец уехал — дома оставались еще двое детей. Когда женщина вернулась, мужчину уже забрали сотрудники правоохранительных органов.

Позже оказалось, что жена написала заявление на мужа под давлением следствия. Супруга обвиняемого была уверена, что насильственных действий совершенно не было, так как нет доказательств. Также женщина развеяла слухи, что ее сын выдел надругательства отца.

Первый раз суд оправдал мужчину, так как подсчитал, что у обвиняемого не было намерений удовлетворить сексуальное желание. Но прокуратура решила обжаловать решение суда.