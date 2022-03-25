Шестилетний Андрей рассказал, как рядом с его домом в Михайловке пролетела ракета. Всю жизнь ребенок из ДНР провел под обстрелами.

Как сообщил телеканал «Звезда», украинские военные нанесли массированный ракетный удар из «Градов». В сторону Михайловки они выпустили сразу 100 ракет.

«Я кушал и пил чай с молоком. Вдруг разбилось стекло, папа меня на пол положил», — вспомнил Андрей.

Его мама, Надежда Андреева, заплакала, говоря, о последних годах.

«Я как беременная в 2014-м была, 2015-м родила ребенка — в воскресенье будет семь лет. До сих пор стреляют, стреляют, стреляют», — сказала она.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно прекратить геноцид и издевательства над людьми Донбасса.