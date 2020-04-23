В Новороссийске задержали женщину, которая избила собственного ребенка. Соседка нерадивой матери Евгения рассказала «360», что мальчика хотела забрать другая семья. Отцу его отдавать нельзя.

Девушка призналась, что сама очень переживает за судьбу малыша и жалеет его. История ребенка тронула семейную пару без детей. Они планировали подать документы на усыновление, но узнали, что его намерен воспитывать отец.

«Так хотели его забрать, подарить ему любовь. <…> Папе его отдавать нельзя, он любитель выпить», — пояснила Евгения.

Сама она была рада, что издевавшуюся над ребенком соседку задержали. Мальчика уже наблюдают специалисты — его госпитализировали. Угрозы жизни маленькому жителю Новороссийска нет.

СК опубликовал видео задержания женщины. Мать рассказала следователям, что систематически била ребенка «за непослушание». Доставалось мальчику и за то, что он «неправильно записывал в пропись».

Избитого ребенка нашли в затопленной квартире соседи. Мама часто оставляла его без присмотра и жестоко обращалась с мальчиком.

Региональный СК возбудил уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Мать шестилетки посадили под домашний арест.