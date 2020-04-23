«Папа — любитель выпить». Избитого мальчика из Новороссийска хотела забрать другая семья
Девушка призналась, что сама очень переживает за судьбу малыша и жалеет его. История ребенка тронула семейную пару без детей. Они планировали подать документы на усыновление, но узнали, что его намерен воспитывать отец.
«Так хотели его забрать, подарить ему любовь. <…> Папе его отдавать нельзя, он любитель выпить», — пояснила Евгения.
Сама она была рада, что издевавшуюся над ребенком соседку задержали. Мальчика уже наблюдают специалисты — его госпитализировали. Угрозы жизни маленькому жителю Новороссийска нет.
СК опубликовал видео задержания женщины. Мать рассказала следователям, что систематически била ребенка «за непослушание». Доставалось мальчику и за то, что он «неправильно записывал в пропись».
Избитого ребенка нашли в затопленной квартире соседи. Мама часто оставляла его без присмотра и жестоко обращалась с мальчиком.
Региональный СК возбудил уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Мать шестилетки посадили под домашний арест.