«Папа, я тоже хочу быть военным». Отец Героя России Гаджимагомедова рассказал о его детстве

Отец погибшего во время спецоперации Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова полковник полиции Энгельс Гаджимагомедов рассказал, что его сын с детства хотел стать военным. По его словам, он видел пример других мужчин в своей семье и тоже решил выбрать такой путь.

«Сын с первых же дней в школе, он был спортсменом, знал, что отец — военный, офицер, и говорил: „Папа, я тоже хочу быть военным, десантником“. Я его рано отдал в военное училище, в 15 лет», — рассказал Гаджимагомедов в беседе с телеканалом «Звезда».

Когда отец навестил его через полгода, тот сказал, что это его место. Мужчина добавил, что его сын всегда старался быть лидером, а их отношения были очень близкими.

«С характером был, даже со мной, [говорил] давай поборемся, позанимаемся. У нас отношения были и как с братом, другом, все было открыто. Для дагестанца это была честь — отслужить в армии. Я брал пример со своего отца. Он говорил: „Раз ты выбрал такой путь, почему нам не выбрать. Если мы, офицеры, не будем беречь свою Родину, исполнять указания глав, мы для чего офицеры тогда“», — поделился он.

Гаджимагомедов добавил, что исполнение долга его сына верховный главнокомандующий оценил высоко. Он выразил соболезнования матерям и семьям других погибших во время спецоперации военных.

«А оставшимся офицерам и военнослужащим [желаю] до конца идти как мужчины, защищать Родину и показать, что мы, россияне, — лучше всех», — заключил отец Героя России.