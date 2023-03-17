Общество 17 марта 2023, 00:24 ПАО «Газпром» поможет правительству ЯНАО подготовиться к 50-летию Нового Уренгоя Галерея-променад в виде снежной дюны появится в Новом Уренгое в честь 50-летия

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В 2025-м году Новый Уренгой отметит свое 50-летие. Подготовиться к празднику правительству ЯНАО поможет ПАО «Газпром». Соответствующее соглашение подписали губернатор округа Дмитрий Артюхов и глава компании Алексей Миллер. Об этом сообщил «Север-Пресс».

«Совсем скоро газовая столица нашей Родины отпразднует 50-летний юбилей, из которых 30 она развивается вместе с „Газпромом“. Компания — наш ключевой партнер, с которым мы реализовали уже немало совместных проектов, улучшающих жизнь северян», — отметил губернатор региона.

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К празднованию юбилея в городе планируют возвести две школы, хирургический и радиотерапевтический корпуса городской больницы. Кроме того, привести в порядок хотят административную и социальную инфраструктуру дочерних предприятий «Газпрома». Из 50 проектов 40 планирует реализовать компания.

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Также организация намерена подарить городу крытую пешеходную галерею-променад с интегрированными спортивными объектами. Сооружение будет выполнено в виде снежной дюны.