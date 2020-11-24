Министр просвещения предложил сделать в России пантеон героев
«Предлагаю создать пантеон героев. Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти и благодаря заслугам которых сформировалась культура и история нашей страны», — привело слова Кравцова РИА «Новости».
По словам министра, национальный пантеон поможет связать подвиги россиян всех поколений одной исторической нитью. Благодаря ему каждый человек сможет увидеть историю России в лицах. Кроме того, пантеон позволит оценить вклад отдельно взятого человека в сохранение и развитие страны.
Свою инициативу Кравцов озвучил во время Всероссийского открытого урока, посвященного Александру Невскому. Такие уроки Минпросвещения проводит совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Открытые уроки организованы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».