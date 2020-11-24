Министр просвещения предложил сделать в России пантеон героев

В России должен появиться национальный пантеон героев, который единой нитью свяжет подвиги поколений. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Предлагаю создать пантеон героев. Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти и благодаря заслугам которых сформировалась культура и история нашей страны», — привело слова Кравцова РИА «Новости».

По словам министра, национальный пантеон поможет связать подвиги россиян всех поколений одной исторической нитью. Благодаря ему каждый человек сможет увидеть историю России в лицах. Кроме того, пантеон позволит оценить вклад отдельно взятого человека в сохранение и развитие страны.

Свою инициативу Кравцов озвучил во время Всероссийского открытого урока, посвященного Александру Невскому. Такие уроки Минпросвещения проводит совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Открытые уроки организованы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».