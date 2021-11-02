Очаг коронавируса выявлен в пансионате под Псковом

Несмотря на введение в России нерабочих дней, в стране продолжают выявлять очаги коронавируса. Один из них оказался в Псковской области, на территории пансионата «Кривск». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Выявлен новый очаг — в пансионате „Кривск“ Печорского района. В регионе активны три вспышки заболевания. Еще раз напоминаю, что на этой неделе каждому стоит задуматься о вакцинации. Все возможности для этого есть — препарата везде достаточно», — написал губернатор.

Региональный оперативный штаб сообщает о том, что число заболевших в Псковской области с начала распространения инфекции составляет 58 603 человека. Жертвами осложнений болезни стали 915 пациентов. Там до 7 ноября приостановили работу многих учреждений, с 30 октября ввели систему QR-кодов. Запрещено посещать ТЦ, рестораны и кафе детям и подросткам без сопровождения родителей.

Тем временем, все новые очаги коронавируса продолжают выявлять в Китае. В середине сентября вспышка произошла в восточной провинции Фуцзянь. Там не зафиксировали ни одного заражения. До этого очаги выявляли и в других городах, они закрывались на карантин.