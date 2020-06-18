«PANORAMA 360» ждет гостей. Самая высокая смотровая площадка Европы заработала в Москве
Здесь вся столица как на ладони. Через шестиметровые окна в ясную летнюю погоду город видно почти полностью. Обзор — на 360 градусов.
На этой площадке можно сделать фотографии, которые наберут много лайков, и попробовать мороженое «Чистая линия». Гости дегустируют эскимо и пломбир в неограниченном количестве. Об этом рассказал управляющий партнер смотровой площадки «PANORAMA 360» Артур Шакарян.
Вы можете увидеть всю Москву, а при хорошей погоде даже то, как во Внуково идут на посадку и взлетают самолеты. И мы предлагаем вам 33 вида разных вкусов мороженогоАртур Шакарян.
На высоте 327 метров работает и музей, посвященный главному летнему лакомству. Здесь можно увидеть этикетки мороженого разных времен и узнать все об истории десерта. Экспонаты — из коллекции сотрудников фабрики «Чистая линия». Совсем скоро экспозицию расширят почти в два раза.
Самое главное для наших посетителей — это эмоции, хорошее настроение и, конечно же, здоровьеАртур Шакарян.
На «PANORAMA 360» соблюдают все правила, рекомендованные Роспотребнадзром. Гости должны быть в масках и перчатках. А работает эта площадка с десяти часов утра и до самой ночи.
Кроме того, там можно пройти экскурсию с цифровым гидом, а также принять участие в 3D-квесте, то есть собрать небоскребы «Москва-Сити» при помощи смартфона. Развлечения найдутся для всей семьи.