Самая высокая смотровая площадка Европы вновь стала работать в российской столице. Она расположена на 89-м этаже комплекса «Москва-Сити». После перерыва там снова принимают гостей. Безопасности уделяют особое внимание, а всех желающих угощают мороженым.

Здесь вся столица как на ладони. Через шестиметровые окна в ясную летнюю погоду город видно почти полностью. Обзор — на 360 градусов.

На этой площадке можно сделать фотографии, которые наберут много лайков, и попробовать мороженое «Чистая линия». Гости дегустируют эскимо и пломбир в неограниченном количестве. Об этом рассказал управляющий партнер смотровой площадки «PANORAMA 360» Артур Шакарян.

Вы можете увидеть всю Москву, а при хорошей погоде даже то, как во Внуково идут на посадку и взлетают самолеты. И мы предлагаем вам 33 вида разных вкусов мороженого Артур Шакарян.

На высоте 327 метров работает и музей, посвященный главному летнему лакомству. Здесь можно увидеть этикетки мороженого разных времен и узнать все об истории десерта. Экспонаты — из коллекции сотрудников фабрики «Чистая линия». Совсем скоро экспозицию расширят почти в два раза.

Самое главное для наших посетителей — это эмоции, хорошее настроение и, конечно же, здоровье Артур Шакарян.

На «PANORAMA 360» соблюдают все правила, рекомендованные Роспотребнадзром. Гости должны быть в масках и перчатках. А работает эта площадка с десяти часов утра и до самой ночи.

Кроме того, там можно пройти экскурсию с цифровым гидом, а также принять участие в 3D-квесте, то есть собрать небоскребы «Москва-Сити» при помощи смартфона. Развлечения найдутся для всей семьи.