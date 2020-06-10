«Мишка был не один»: Панкратов-Черный обвинил друзей Ефремова в смертельном ДТП

Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в которой погиб мужчина. Но его коллега по цеху Александр Панкратов-Черный уверен, что артист перед ДТП выпивал с друзьями. Именно эти люди могли предотвратить трагедию.

Панкратов-Черный отметил, что Ефремов никогда не пьянствовал один. Соответственно, в день аварии артист не мог напиться без людей и отправиться в дорогу.

«Он же не в одиночку пил. Значит, кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется», — сказал актер Пятому каналу.

Он добавил, что глубоко уважает своего коллегу, а произошедшее в столице — большая трагедия для всей семьи Ефремова. При этом Панкратов-Черный подчеркнул, что 12 лет заключения будут для актера концом его творческой карьеры.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов крепко выпил и влетел на большой скорости в фургон, выехав на встречку. Сам актер не пострадал, а водитель фургона скончался к утру в реанимации от полученных травм. Ефремова отпустили под подписку о невыезде, а на следующий день суд отправил его на два месяца под домашний арест.

Актеру теперь может грозить до 12 лет тюрьмы. Супруга погибшего выразила надежду, что Ефремова отправят за решетку хотя бы на шесть лет.