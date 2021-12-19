Паникующие россияне чуть не поверили в фейковую новость о каникулах до 1 февраля

Российские СМИ облетела новость, что школьные каникулы якобы собираются продлить до 1 февраля 2022 года. Многие россияне восприняли это всерьез, не обратив внимания, что источником заведомо ложного сообщения стало сатирическое ИА «Панорама».

Сайт, на котором публикуют вымышленные новости с сатирой на злобу дня, в пятницу опубликовал очередную утку, которая впоследствии завирусилась в реальных СМИ. Сообщалось, что санитарные власти РФ в связи с рисками нового штамма коронавируса и отсутствием вакцин для детей якобы решили продлить каникулы для школьников до 1 февраля 2022 года.

В статье ИА «Панорама» также приводилась вымышленная цитата главы Роспотребнадзора о том, что, по прогнозам погоды на январь в ряде регионов, занятия в школах в таких условиях все равно бы не состоялись. При этом отмечалось, что заболеваемость якобы идет на спад, но данные меры необходимы, чтобы «закрепить успех» после праздников.

Незадачливые энтузиасты растиражировали фейковую новость по социальным сетям. Многие родители не удосужились проверить информацию и легко поверили, что такое постановление действительно существует, в связи с чем у них началась паника. Оживились родительские чаты, все начали с ужасом вспоминать прошлогодний опыт дистанта.

Шутки «Панорамы» уже не раз принимали за чистую монету и перепечатывали в СМИ. Например, в октябре многие поверили в новость о заоблачной цене за проезд в Петербурге.