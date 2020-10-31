Панихиду по погибшим в катастрофе А321 над Синаем провели в Петербурге

Пассажирский самолет А321 разбился над Синайским полуостровом в 2015 году. Погибли 224 человека. Утром 31 октября в Петербурге отслужили панихиду по погибшим в авиакатастрофе.

«Сегодня мы пришли, чтобы почтить память наших родных и близких, невинно убиенных в небе над Синаем. На сердце тяжело, на сердце больно. В этот день, в 7:14 утра, ровно пять лет назад злой человеческий умысел стал причиной гибели наших 224 ангелов. <…> Сегодня мы здесь с вами молимся об упокоении невинно убиенных», — привело РИА «Новости» слова настоятеля будущего храма в память о погибших при авиакатастрофе Сергия Кубышкина.

Панихида началась утром 31 октября в Троице-Измайловском соборе. На нее пришли родственники погибших. Они принесли фотографии близких и поделились воспоминаниями о страшном дне катастрофы. Петербуржец Максим Панин узнал, что мать с сестрой так и не приземлились в аэропорту, от отца.

«Я сразу отправился в аэропорт. Всех встречающих к тому времени уже разместили в гостинице, а спустя несколько часов нам объявили, что произошла авиакатастрофа», — рассказал мужчина.

Максим Найок работал в одном из петербургских ТСЖ. В Египет он отправился с близким другом Михаилом и его девушкой Марией, но компания так и не вернулась домой.

«Собирались лететь в Хургаду. Но в последний момент турфирма отправила их в Шарм-эш-Шейх. Конечно, я была против. Однако сын заверил, что все будет хорошо, пообещал не выходить из отеля», — вспоминает мать Максима Валентина.

Она узнала о катастрофе из новостей, но не нашла в себе силы поехать в Пулково. Сейчас родственники погибших тесно общаются в соцсетях и каждый год встречаются 31 октября.

После панихиды на Серафимовском кладбище пройдет возложение цветов и венков к памятнику «Сложенные крылья». Монумент находится там, где захоронили неидентифицированные останки жертв крушения. В полдень в память о погибших прозвучит заупокойный колокольный звон во всех храмах города.

Авиакатастрофа произошла 31 октября 2015 года. Тогда лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту были 217 пассажиров и семь членов экипажа. Не выжил никто.