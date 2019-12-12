Панихиду по Юрию Лужкову провел патриарх Кирилл

Перед началом службы патриарх обратился к родным и близким Юрия Лужкова, а также москвичам, которые пришли проститься с бывшим мэром.

«Мы сегодня стоим перед гробом выдающегося человека, государственного мужа, мэра Москвы, вписавшего очень важную страницу в ее историю. Человека широкой души, сильного ума, доброго сердца», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл заявил, что Юрий Лужков обладал острым умом и широким кругозором. Это позволяло ему поддерживать беседу на любые темы и быстро принимать ту информацию, которая была для него новой.

«Я всегда был очень тронут особой атмосферой, особой энергией, которую излучал Юрий Михайлович», — признался патриарх.

Он напомнил, что именно Лужков настоял на восстановлении храма Христа Спасителя. По словам патриарха, если бы не настойчивость бывшего мэра, то сегодня прощание не происходило бы под величественными сводами храма.

Среди других заслуг Юрия Лужкова патриарх упомянул поддержку населения: социальные инициативы для поддержания малоимущих, доплаты к пенсиям. Все это он делал по велению совести.

Патриарх призвал помолиться об упокоении души мэра и о прощении его грехов.

«Вечная память Юрию Михайловичу Лужкову, выдающемуся мэру первопрестольного града, вечная память рабу Божию Юрию», — заключил патриарх.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в минувший вторник, 10 декабря, в больнице Мюнхена. В медицинском учреждении ему провели операцию на сердце. Однако, как пояснили медики, после хирургического вмешательства у бывшего мэра Москвы открылось кровотечение.

Сегодня в храме Христа Спасителя началась церемония прощания с Юрием Лужковым. На панихиду приехала его супруга Елена Батурина с двумя дочерьми. Выразить свое уважение и проводить бывшего московского мэра в последний путь приехали спикер Госдумы Вячеслав Володин, космонавт Валентина Терешкова, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие. «360» ведет прямую трансляцию из храма Христа Спасителя.