30 марта 2024, 13:33
Панихида по погибшим в «Крокусе» завершилась у стихийного мемориала
Панихиду по погибшим в «Крокусе» посетили более 200 человек
Заупокойная служба на месте стихийного мемориала около здания «Крокус Сити Холл» завершилась. На проведенную панихиду архиепископом Одинцовским и Красногорским Фомой пришли более 200 человек.
Собравшиеся почтили память 144 жертв теракта, который произошел на территории концертного зала 22 марта.
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Данные о числе участников панихиды привел Telegram-канал Shot. Вокруг территории здания усилили меры безопасности. Сотрудники полиции выставили ограждения и пропускали скорбящих только после тщательного досмотра.
Сегодня подмосковный главк МЧС обновил данные по погибшим и пострадавшим. В ведомстве уточнили, что из 144 жертв теракта 15 — это дети. Общее число пострадавших выросло до 551 человека.
В рамках возбужденного уголовного дела о теракте проходят девять человек. По версии следствия, четверо приняли участие в нападении, остальные стали их сообщниками в подготовке атаки на концертный зал.
РПЦ
Теракт в «Крокусе»
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