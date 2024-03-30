Общество 30 марта 2024, 12:10 Панихида по погибшим началась около «Крокус Сити Холла» Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома начал панихиду по жертвам теракта

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Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома начал проведение заупокойной службы на месте стихийного мемориала около «Крокус Сити Холла». Память о погибших при атаке террористов пришли почтить несколько десятков человек.

В Русской православной церкви есть традиция особенно поминать в молитве умерших на 3-й, 9-й и 40-й дни после смерти. Эта суббота — 9-й день с теракта в концертном зале.

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Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. По последним данным, в результате трагедии погибли 144 человека.

Сегодня к зданию пришло множество людей, чтобы почтить память жертв атаки на концертный зал 22 марта.