Общество 27 августа 2023, 12:28 Панфилова похоронят 30 августа рядом с Инной Чуриковой Директор «Ленкома» Варшавер: прощание с Панфиловым состоится 30 августа РИА «Новости»

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Прощание с режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым состоится 30 августа. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, рассказал ТАСС директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, Глеб Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой», — сказал он.

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По словам Варшавера, место прощания пока не определено. Об этом сообщат позже.

Панфилов скончался 26 августа в возрасте 89 лет. В мае 2023 года сценарист попал в реанимацию Одинцовской больницы, где у него выявили нарушение мозгового кровообращения. В последнее время режиссер боролся за жизнь. Медики делали все возможное, чтобы поддержать здоровье артиста, но болезнь победила.

Народный артист РСФСР известен большому кругу зрителей по работам над картинами «Иван Денисович», «Мать», «Прошу слова», «Начало», «В огне брода нет». Актеры, которые снимались у него, говорили, что он был настоящим профессионалом и интеллигентом.

Иногда он бывал и строгим, внимательно относился к выбору реквизита, мог остановить съемку, пока не добьется всех нужных деталей. Смерть Панфилова стала тяжелейшей утратой для российского театра и кино. Коллеги до последнего надеялись, что режиссеру удастся вернуться к любимой работе.