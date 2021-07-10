Панфилова назвала слухами заявления о переносе выборов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова опровергла ранее появившиеся в некоторых СМИ публикации о возможном переносе выборов в Госдуму из-за сложной ситуации с коронавирусом.

«Я опровергаю эти слухи. Если кто-то распускает такие слухи и пытается дезорганизовать подготовку к выборам, то у них ничего не получится», — сказала Памфилова в комментарии РИА «Новости». Глава ЦИК также отметила, что все партии и кандидаты в активной работе.

Подготовка к голосованию идет в соответствии с утвержденным ЦИК графиком, добавила Памфилова.

Голосование на выборах в Госдуму будет проходить с 17 по 19 сентября включительно. В эти дни избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Кроме того, будет доступно голосование на дому.

Трехдневный формат голосования на выборах в Подмосковье в сентябре поможет снизить риск распространения коронавируса. Такое мнение высказал руководитель регионального штаба по наблюдению за выборами, руководитель аппарата Общественной палаты Московской области Александр Тарарев.