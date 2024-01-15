Общество 15 января 2024, 08:59 Панды, пингвины и капибары: кто родился в Московском зоопарке в 2023 году Собянин сообщил, что за 2023 год в Московском зоопарке родились 1500 детенышей Фото: Telegram-канал «Сергей Собянин. Личный блог» / Соцсети

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Порядка 1500 детенышей родились в Московском зоопарке за прошедший год. Среди них — панды, капибары, пингвины и многие другие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге.

«Рождение маленькой панды Катюши стало главным событием 2023 года для Московского зоопарка, но компанию ей составили еще 1500 зверят», — отметил градоначальник.

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Так, у пингвинов Гумбольдта и черных лебедей вылупились по два птенца. Детеныш редчайшей краснокнижной лучистой черепахи появился на свет в террариуме. А краснокнижные кустарниковые собаки Вицли-Пуцли и Фрея стали родителями шестерых щенят.

У семейной пары капибар Кузьмы и Малой родились пять детенышей. В Центре воспроизводства редких видов животных появились три джейрана — маленькие газели, которые встречаются в пустыне и степи Средней Азии.

Мэр подчеркнул, что специалисты следят за каждым новым членом зоосада: детенышей кормят, регулярно осматривают, следят за температурой вольера, а некоторых даже купают. Для безопасности животных в большинстве помещений работает круглосуточное наблюдение.

Ранее москвичей пригласили познакомиться с животными, имена которым выбрали в «Активном гражданине».