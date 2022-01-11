Панды из Московского зоопарка обрадовались снегопаду

В Московском зоопарке панды устроили настоящее цирковое шоу со снегом. Сотрудники сняли ролик с бамбуковым мишкой, который набрал почти 20 тысяч просмотров за несколько часов. Об этом написал ОТР.

На кадрах видно, как четырехлетняя панда Диндин с удовольствием играет в сугробах. Гости зоопарка не раз видели шоу, которое устраивало животное не только со снегом, но и с подручными предметами. По словам работников, панды чувствуют себя комфортно как в жару, так и в холод.