Пандемию назвали самой большой проблемой для проведения переписи в России

Всероссийская перепись населения вышла на финишную прямую. Сегодня последний день работы переписных пунктов и анкеты на сайте госуслуг. Подводя предварительные итоги, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов заявил, что самой большой сложностью для проведения мероприятия стала пандемия коронавирусной инфекции.

Он напомнил, что перепись переносили несколько раз из-за роста числа заражений.

«Самая большая сложность, наверное, — это все-таки ковид, который заставил нас сначала переносить перепись несколько раз, потом в условиях эпидемии ее проводить. И у переписчиков были сложности, и нам нужно было в кратчайшие сроки обеспечить всех средствами защиты», — привел слова Смелова ТАСС.

Представитель Росстата отметил, что дополнительные вопросы из-за распространения коронавируса возникли к организации переписи. Но все неприятности и проблемы ведомство преодолело и перепись населения России провели.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продолжится до конца воскресенья, 14 ноября. Впервые за всю историю жители страны могли самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг. Также ответить на важные вопросы можно было в МФЦ и специальных переписных центрах. Кроме того, по квартирам ходили специалисты-переписчики.

С сегодняшнего дня и до 20 декабря перепись населения продолжится только в труднодоступных районах страны. Публикация итогов пройдет в два этапа. Первый Росстат опубликует до 31 мая 2022 года, второй — до 31 декабря 2022 года.