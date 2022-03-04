Пандемию коронавируса назвали тяжелым, но колоссальным опытом для всего мира
Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил, что пандемия коронавируса стала тяжелым, но колоссальным уроком для всего человечества. Он вспомнил, как Северная столица впервые столкнулась с заболеванием. Об этом написал «Петербургский дневник».
«Два года назад, буквально в первые дни и даже еще до появления в Петербурге первого пациента, я сел рассчитывать необходимое количество СИЗов. Расчет был на Боткинскую больницу, и получались совсем маленькие, какие-то «детские» цифры по количеству костюмов, шапочек, халатов, бахил. Расчет был на один месяц примерно. Отношение было такое, что это заболевание, как грипп, быстро придет и должно быстро закончиться. Я — точно оптимист, и хотелось верить в лучшее», — сообщил Сарана.
Тогда, по его словам, все казалось легким и быстрым. Однако как показала статистика, мир столкнулся с ужасными цифрами по заболеваемости и смертности. Лишь время показало, что эта история — двухгодичная, с большими потерями. В плане подготовки город справился достаточно быстро: было развернуто много коек, поставлены аппараты ИВЛ.
Сарана также отметил, что сейчас, с появлением «омикрон»-штамма, попрощаться с коронавирусом удастся быстрее. Лекарственные и технические возможности достаточны для того, чтобы встретиться с новым вызовом.