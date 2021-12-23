Путин: общепит, тренажерные залы, кинотеатры, музеи пострадали в пандемию больше всего

Сфера общепита, тренажерные залы, кинотеатры, театры, музеи сильно пострадали от пандемии и ограничительных мер, но им оказывалась помощь в первую очередь, заявил президент Владимир Путин. В числе таких мер были льготные кредитование и аренда, прямая поддержка с сохранением рабочих мест и уровня зарплаты.

Президент обратил внимание, что негативные последствия были и в работе крупных предприятий, для этих отраслей тоже была выработана поддержка.

«Всем ведущим отраслям — специально я правительство попросил, и правительство сделало это. Ряд мер пошли явно на пользу нашим крупным предприятиям. Они ведь без сбоя отработали, в ряде случаев нарастили объемы выпуска продукции. Что касается оборонной промышленности — увеличили», — констатировал Путин.

Глава государства обратил внимание, что ряд мер поддержки был продлен. На это продолжают выделять огромные ресурсы из федерального бюджета.

«Наверное, что-то можно было делать потоньше и побыстрее, но хочу отдать должное коллегам, все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом», — подчеркнул он.

По мнению Путина, результат был неплохим, России удалось выйти из кризисного состояния быстрее, чем многим экономикам мира. Теперь по пути РФ идут многие другие государства.

«Страна большая, ситуация в разных регионах разная, по-разному складывается, поэтому при общем руководстве со стороны федерального центра нам нужно отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе. Разве можно сравнить Чукотку и Москву — разные вещи, разная эпидемиологическая ситуация складывалась», — пояснил президент.

Также он обратил внимание, что помощь субъектам увеличилась кратно, а взаимодействие между федеральным центром и регионами дало нужный результат.

Отдельно президент затронул вопрос инфляции в стране. По его данным, она в два раза выше по сравнению с целевым показателем.

«Мягкая кредитно-денежная политика отражается на макроэкономике и сводит на нет благие цели, ради которых это делается. У нас 8% [инфляция], целевой показатель — 4%», — указал Путин.

Он подчеркнул, что в курсе неудовлетворенности реального сектора от повышения ставок ЦБ РФ. Но если этого не делать, у нас может быть как в Турции, пояснил президент. По его словам, ЦБ РФ проводит независимую политику, он не вмешивается в эту работу и оценивает ее положительно. По его мнению, в этом направлении удается найти золотую середину.