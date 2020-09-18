По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество малоимущего населения выросло на 1,3 миллиона человек.

При расчете денежных доходов граждан во втором квартале 2020 года Росстат учел 359,4 миллиарда рублей, которые получили семьи с детьми в качестве дополнительных мер социальной поддержки во время пандемии из федерального бюджета.

Это позволило смягчить экономическое последствия введенных в стране экономических мер и минимизировать рост граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

Средняя величина прожиточного минимума для одного человека составляет 11 468 рублей. Из этих средств 5398 рублей предназначены для покупки продуктов, 2650 рублей — затраты на непродовольственные товары, 2647 рублей — оплата услуг, 773 рублей — расходы по обязательным сборам и платежам.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 12 392 рубля, для пенсионеров — 9422 рубля, для детей 11 423 рубля.

Общая оценка численности малоимущего населения может уточняться по итогам года после сбора всех данных сезонных и годовых выплатах, а также по иным формам дохода.