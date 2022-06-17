Переход на четырехдневную неделю в России уже начался из-за изменений, которые произошли во время пандемии. Однако не стоит ускорять его внесением поправок в Трудовой кодекс, все должно произойти «эволюционно», заявил в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Пандемия коронавируса подтолкнула к тому, чтобы в Трудовом кодексе появились гибридные, гибкие формы занятости — удаленная, смешанная. И именно это стало определенным катализатором процесса перехода на четырехдневную рабочую неделю», — сказал он.

Удаленно и со свободным графиком могут работать бухгалтера, журналисты и айтишники, однако это невозможно для медиков, правоохранителей, спасателей, работников предприятий непрерывного цикла. Поэтому четырехдневная неделя будет не у всех.

При этом Ярослав Нилов призвал не форсировать события. Переход к сокращению рабочей недели должен произойти естественным путем, а не с помощью изменения законодательства. Он рассчитывает на возможности техники, технологии искусственного интеллекта и методов управления, которые смогут выполнять часть задач специалистов.

«Я считаю, что поправок к Трудовому кодексу принимать не надо. Все должно происходить эволюционным путем», — сказал он.