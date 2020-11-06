«Пандемия стала катализатором идей». Налог на жир поможет россиянам бороться с болезнями

«Как законопроект это еще не существует, пока существует в виде идеи и в виде необходимости, что с этим нужно что-то делать. Есть такие цифры, что 55% населения нашей страны страдают ожирением. Что такое ожирение — это гипертонические болезни, инфаркты, инсульты, диабет, артрит, жировой гепатоз, когда нарушена работа печени и так далее. От ожирения страдают практически все органы системы организма», — объяснил эксперт.

Новую информацию дала пандемия коронавируса. Когда от врачей все узнали, что люди с ожирением тяжело переносят болезнь, чем люди без лишнего веса.

«Пандемия стала неким катализатором вот этих идей. Мы вышли на то, что нам нужно фундаментальное законодательство в области снижения ожирения в нашей стране. Главная цель — стимулировать людей и различные институты, чтобы население употребляло здоровую пищу», — заявил доктор медицинских наук.

Путей для решения может быть несколько. В первую очередь — борьба с бедностью, считает эксперт.

«Это общегосударственная задача. Чем меньше бедных, тем больше люди могут позволить себе покупать здоровую пищу», — объяснил он.

Второй путь — пропаганда профилактики здорового питания. Максимальное информирование об этом людей через СМИ, рассказывать, какие продукты полезны, а какие нет. И третий — финансовое стимулирование.

«Это нужно обсуждать с налоговиками и Министерством финансов. Может быть для учреждений общепита, которые производят и продают фастфуд <…> стоить ввести некий налог, для того, чтобы эти поступившие деньги были направлены на борьбу с ожирением», — предложил Менделевич.

Если ты производишь нездоровую пищу и ее продаешь, значит, что ты за это должен платить больше. <...> Идея такая Борис Менделевич автор инициативы.

И наоборот, на здоровую пищу снижать цены. Финансисту и коучу Наталье Ключниковой идея показалась интересной. Но, по ее мнению, она, вероятно, не сможет сильно изменить ситуацию.

«<…> Все налоги платит конечный потребитель. Если этот налог будет общий, то есть для всех, то конкурировать они между собой не будут. <…> Получается, что те, кто любят фастфуд, они будут просто платить больше. — рассказала собеседница „360“. — Наверное, человек будет разрываться между жадностью и вкусностью. В какой-то степени увеличение цены может само по себе немного направить человека на здоровую пищу».

Но может быть и такое, что люди будут просто переплачивать, и ничего особо не изменится. Финансист отметила, что сложно сказать, какой можно ввести налог в таком случае. Но предположила, что это мог быть оборотный налог в размере 1-3%.