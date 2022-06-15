Пандемия стала хорошим опытом для российской фармацевтики

Фармацевтическая промышленность России стала одной из передовых и приобрела большой опыт. Но пока что ей не хватает кадров и контактов с наукой, заявила председатель совета директоров ООО «Велфарм» Людмила Щербакова.

«Пандемия поменяла взаимодействие бизнеса и государства. Наша деятельность регулируется как минимум тремя органами власти: ФАС, Минпромторг и Минздрав. Это минимум. Но в таких сложных условиях все наши регуляторы быстро и четко организовались. Пандемия стала хорошим опытом. Если есть интерес взаимный, то вопросы решаются очень быстро», — рассказала Людмила Щербакова на сессии «Женщины в индустрии фармацевтики и биотехнологии» в рамках ПМЭФ.

На сегодняшний день фармацевтическая промышленность в России одна из самых передовых. Она получила большой опыт, который позволяет решать самые сложные задачи и может привести к мультипликативному эффекту — в других отраслях тоже начнется развитие.

«Мне кажется, что нашу отрасль можно было бы выделить в отдельное направление типа Росфарма», — заявила Щербакова.

Пока что сфера нуждается в кадрах. По словам Щербаковой, не хватает среднего звена, колледжей, техникумов, которые бы готовили аппаратчиков. Российской фармацевтике также необходим контакт с наукой.