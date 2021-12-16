Пандемия создала спрос на инфраструктуру типа «все под боком» в премиум-жилье

Специалисты компании «Главстрой» назвали «360» основные тренды на рынке жилья премиум- и бизнес-класса. Пандемия, согласно их исследованиям, оставила высокие требования к инфраструктуре, локации, инвестиционному потенциалу квартиры, концепции и дизайну.

Появился ряд ключевых предпочтений — в общем виде их можно свести к качественному цифровому сервису и наличию многофункциональной инфраструктуры, когда прямо на территории есть все для жизни и работы.

Основными постпандемийными трендами стали наличие собственных парков на территории или водоемов вблизи. Очевидную пользу таких локаций, куда не надо долго идти, показали первые карантинные месяцы в ходе локдауна.

Например, «Главстрой» благоустраивает парк площадью порядка шести гектаров, расположенный на территории жилого квартала Balance, а также займется благоустройством прилегающей к ЖК городской территории площадью 2,37 гектара и длиной 750 метров, расположенной вдоль Окской улицы.

В два раза по той же причине вырос интерес к собственным террасам. Это идеальное пространство, которое может заменить другие варианты пребывания на открытом воздухе.

Почти две трети (61%) опрошенных считают локацию определяющей, что было изначально, но сейчас больше внимания уделяют видовым характеристикам. В частности, очень ценят панорамные окна или террасы с видом на зелень или воду.

По-прежнему актуален инвестиционный потенциал и ликвидность: около 20% расценивают покупку жилья именно как вложение или как минимум следят за изменением его рыночной стоимости.

Еще один тренд — архитектура ЖК и дизайн-проекты квартир. Сейчас около 30% покупателей премиум-класса заинтересованы в покупке квартиры с дизайнерской чистовой отделкой, в бизнес-классе — около 60%. Для всех новых проектов «Главстрой» проводит международные архитектурные конкурсы, в частности для проекта «Сретенка 13/26», проектов на улицах Магистральной и Крижановского.

Более половины покупателей обращают внимание на наличие развитой многопрофильной инфраструктуры внутри собственных ЖК, на их территории и на первых этажах. В почете детские центры, оздоровительные и спортивные зоны, места для прогулок.

Наконец, более четверти потенциальных покупателей считают неотъемлемой частью будущего дома набор цифровых сервисов и приложений для безопасности. Основным спросом пользуются бесконтактный проход до квартиры с помощью системы распознавания лиц, вызов курьера, такси, валет паркинг, заказ еды, клининга, система «умный дом» и климат-контроля.