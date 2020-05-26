Пандемия разоряет российские контактные зоопарки. Что будет с голодными животными

От самоизоляции устали не только люди, но и животные. Только последним часто приходится буквально бороться за выживание. Посетителей нет, владельцы уходят в минус, кто-то выживает на добровольную помощь неравнодушных, а кто-то вовсе бросает зверей на произвол судьбы.

Собственники контактного зоопарка во Владивостоке задолжали муниципальному предприятию 350 тысяч рублей за аренду, и в какой-то мемент решили съехать. Часть животных они взяли с собой, а остальные остались на несколько дней без пищи и ухода, пока их не нашли сотрудники океанариума.

«Какового же было наше удивление, когда сотрудник во время обхода в минувшую пятницу обнаружил в пустующем зоопарке нескольких животных. Они находились там без еды и питья, запах стоял ужасный, так как за животными никто не убирал долгое время. Мы немедленно взяли зверей и птиц под контроль, вызвали зоолога, накормили их, а также приступили к уборке помещения», — поделился директор океанариума Александр Суворов.

Сотрудники ухаживают за двумя енотами, двумя дикобразами, филином, вороном, белкой, улиткой ахатиной и парой попугаев. Их уже осмотрели ветеринары и подобрали рацион. За все заплатили сами работники океанариума.

Один из сотрудников рассказал, что питомцы стали агрессивными, пока были одни. Руководство решило оставить животных себе, их судьба решится в суде.

Источник фото: Администрация Владивостока

История этих животных закончилась хорошо, чего, к сожалению, нельзя сказать о других контактных зоопарках в России. Например, в Екатеринбурге обитатели научного зоопарка «Все как у зверей» сначала отдыхали от людей, а теперь начали дичать. Оказалось, что человеческое внимание и ласка нужны даже диким животным. Сотрудники пока развлекают их как могут, но зоопарк может обанкротиться, если пандемия не пойдет на спад.

Многие екатеринбуржцы, чтобы поддержать животных, купили заранее билеты, которые смогут потом использовать. Однако пока не известно, когда снимут ограничительные меры. По словам директора по развитию зоопарка, если он не откроется, то даже поддержка неравнодушных не поможет.

«Нужны средства на коммунальные платежи, аренду, кормление, ветеринарный уход», — объяснила она.

Директор частного контактного зоопарка «Вилла» Ксения Федорова рассказала, что финансовое положение сейчас сложное, пришлось просить о помощи постоянных посетителей.

«Я уже у родственников занимаю деньги, потому что, помимо всех расходов на содержание и поддержание зоопарка, я, как индивидуальный предприниматель, плачу кредит за помещение, в которое мы в прошлом году переехали», — рассказала она.

Директор также отметила, что даже если денег будет немного, она все равно постарается закупать такие же качественные корма, как и раньше, и «сохранять все на уровне, потому что животные тут ни при чем».

Некоторые контактные зоопарки закрываются. В Челябинске, например, закрылся зоопарк городском саду им. Пушкина — животных раздали знакомым и в приюты.

Ранее в Сети появилось видео из зоопарка в Набережных Челнах. Активист, который снял территорию изнутри рассказал, что у волка ранена лапа, в некоторых клетках валяются трупы животных. Другие звери голодны и находятся в жуткой антисанитарии.