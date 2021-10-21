Пандемия помогла российским пенсионерам обучиться новым навыкам

Пандемия дала возможность работающим пенсионерам обучиться новым навыкам и получить профессиональные знания. Об этом на брифинге в студии медиацентра «Патриот» рассказала руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга Ольга Коротеева, написало РИА ФАН.

Она рассказала, что за время пандемии в Центр обратились многие пожилые люди, желающие усовершенствовать свои профессиональные навыки.

«Они не пропускают занятия, и они понимают, как будут применять эти навыки. Не могу сказать, что категория сильно выделяется, но очень радует, что приходят те, кто хочет сохранить текущее место работы. В пандемию это и время возможностей, это возможность получить и применить какие-то новые навыки», — сказала Коротеева.