Изменения в Конституцию обсуждались задолго до пандемии, но именно она показала, насколько поправки актуальны сегодня. Об этом «360» заявил член Общественной палаты Георгий Костюк.

«Когда обсуждались эти поправки, никто еще об эпидемии коронавируса не говорил. Но именно эпидемия стала яркой иллюстрацией того, насколько они важны», — заявил представитель ОП.

По его словам, существует две модели оказания помощи населению. Первая — западная, когда помогают ограниченному числу людей, вторая — когда на бесплатную помощь имеет право большинство населения. Изменения в Конституцию как раз-таки соответствуют второй модели, когда и в мирное время, и без какого-либо ручного управления государство будет оказывать помощь людям, уверен Костюк.

Одной из самых важных поправок он назвал формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.

«Это очень важный момент. Государство гарантирует медицинскую помощь, но без участия человека она все равно не может быть оказана должным образом. Поэтому я считаю правильным, что это записали в Конституцию», — заявил член Общественной палаты.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.