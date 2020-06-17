Пандемия показала, насколько актуальны поправки в Конституцию — член ОП
«Когда обсуждались эти поправки, никто еще об эпидемии коронавируса не говорил. Но именно эпидемия стала яркой иллюстрацией того, насколько они важны», — заявил представитель ОП.
По его словам, существует две модели оказания помощи населению. Первая — западная, когда помогают ограниченному числу людей, вторая — когда на бесплатную помощь имеет право большинство населения. Изменения в Конституцию как раз-таки соответствуют второй модели, когда и в мирное время, и без какого-либо ручного управления государство будет оказывать помощь людям, уверен Костюк.
Одной из самых важных поправок он назвал формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.
«Это очень важный момент. Государство гарантирует медицинскую помощь, но без участия человека она все равно не может быть оказана должным образом. Поэтому я считаю правильным, что это записали в Конституцию», — заявил член Общественной палаты.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.