Пандемия подарила россиянам коронавирусный словарик

Благодаря учебе на удаленке во время пандемии язык обогатился новыми словами. Например, если школьник идет учиться через онлайн-платформу Zoom, значит, он пошел зумить. Слово «ковидствует» означает «без основания уходить на дистант». Оно уже обзавелось производными — «ковидничать».

Молодежный жаргон пополнился производными от платформ, где проходят учебные занятия. Например, Moodle и «мудлить», Zoom и «зумить». Коронавирусный словарик также включил слово «карантикулы». Они обозначают не каникулы по обычному школьному расписанию, а те, что ввели в связи с пандемией.

Кроме того, появилось слово «дистант». «Дистанционка» — просторечное, разговорное слово, поэтому в некоторых документах встречается именно «дистант» в качестве обозначения дистанционного образования. А еще теперь можно услышать «Zoom-вечеринка» и «онлайн-вечеринка».

Появились и шуточные слова. Как вариант, «ковидор» — коридор в больнице, в которой лежат пациенты с COVID-19 и которым не хватило места в палатах. «Карантини» — алкогольный напиток, «ковидарий» — специально построенная больница для работы с коронавирусными больными. «Ковидаст» — человек, воспользовавшийся пандемией для личного обогащения. А «ководоворс» значит развод или расставание из-за невозможности долго жить вместе в одной квартире.