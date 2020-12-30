Пандемия не повлияла на отношение россиян к алкоголю — эксперт
Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал, что за время пандемии россияне не стали чаще пить. Об этом сообщил RT.
Он рассказал, что покупка алкоголя увеличилась совсем незначительно. Это можно связать с множеством факторов, в том числе с тем, что многие сидят в России весь год, не вылетая за границу.
«Сам социально-экономический кризис не оказал влияния, а обычно в пределах 5—7% возможен рост», — пояснил эксперт.