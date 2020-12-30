Он рассказал, что покупка алкоголя увеличилась совсем незначительно. Это можно связать с множеством факторов, в том числе с тем, что многие сидят в России весь год, не вылетая за границу.

«Сам социально-экономический кризис не оказал влияния, а обычно в пределах 5—7% возможен рост», — пояснил эксперт.