Несмотря на всевозможные ограничения из-за коронавируса, строительство в Подмосковье будет проходить в установленные сроки. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Несмотря на пандемию, отрасль на подъеме. Помогает программа льготной ипотеки и запуск эскроу-счетов. Мы рассчитываем сдать все объекты вовремя, чтобы люди как можно скорее получили ключи от своих квартир», — написал губернатор Подмосковья в Instagram.

Кроме того, он поздравил строителей с их профессиональным праздником. Воробьев отметил, что благодаря строителям область становится комфортнее и привлекательнее. В регионе появляются новые дороги, больницы и поликлиники, школы и детские сады.

«А еще жилые дома, для нас это важно — численность Подмосковья растет каждый год, и мы строим больше всех в стране. <…> Уверен, что наши строители справятся со всеми проектами. Желаю вам новых интересных вызовов, качественного и легкого воплощения идей, а главное — крепкого здоровья!» — заключил губернатор.

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным глава столичного региона сообщил, что проблему обманутых дольщиков в Подмосковье планируют решить за три года. В 2019-м жилье уже получили 19 тысяч человек, а в этом году ключи должны вручить 15,5 тысячи дольщиков.

Кроме того, за прошедшие пять лет в области появилось 95 школ и 2018 детских садов. В этом году откроют еще 38 образовательных учреждений для школьников и 26 детских садов. Помимо этого, в Подмосковье продолжаются работы на инфраструктурных объектах. Уже запущены МЦД-1 и МЦД-2, а в этом году закончится реконструкция и строительство участков дороги М8 «Холмогоры» и возведение развязки на улице Репина в Химках. Через год появятся пусковые комплексы ЦКАД.