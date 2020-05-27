Пандемия не изменит дату выхода второй части «Аватара»

О возобновлении съемочного процесса продюсер Джон Ландау рассказал на личной странице в Instagram. Он показал пользователям одну из декораций к фильму. Она напоминает огромный корабль.

«Наши наборы для „Аватара“ готовы — невозможно быть еще более взволнованными возвращением в Новую Зеландию на следующей неделе. Посмотрите на „Матадор“, скоростное переднее командное судно (внизу) и реактивный катер „Пикадор“ (вверху) — не могу дождаться, чтобы поделиться еще», — заметил Ландау.

На следующей неделе съемки блокбастера канадского кинорежиссера Джеймса Кэмерона продолжатся в Новой Зеландии. Власти страны приостановили кинопроизводство из-за пандемии коронавируса в мире, однако недавно вновь разрешили съемки. В период действовавших ограничений режиссер и художники картины работали над созданием декораций и визуальных эффектов.